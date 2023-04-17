17 апреля 2023, 07:00
Нет дома - нет и жильцов
Прописка на развалинах - не повод представлять жилье
В результате хитрой «политики» учета аварийного жилья две пудожанки – мать и дочь – оказались прописанными на фундаменте развалившегося 20 лет назад дома, а местная администрация в довершение всего вычеркнула семью из списка очередников, нуждающихся в жилплощади. Правду искали в суде…
Дом разрушился до основания. Но в нем остались прописанные люди. Особенности учета ветхого и аварийного жилья в Пудоже привели к тому, что семья даже не попала в очередь на расселение по действующей государственной программе.
Подробности - в нашем материале.