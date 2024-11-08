Несколько популярных радиостанций остановят эфир в Петрозаводске

В Петрозаводске на следующей неделе на время уйдут из эфира три популярные радиостанции. Об этом информирует Радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, во вторник, 12 ноября, прекратится вещание каналов «Радио Максимум», «Европа Плюс» и «Авторадио». Эфир прервется с 8 до 13 часов.

Причиной временных неудобств для слушателей станут плановые профилактические работы. // Фото: unsplash.com / Jonathan Gallegos