Несколько междугородных рейсов в Карелии отменяются из-за морозов

Петрозаводский автовокзал информирует пассажиров, что из-за сильных морозов и неудовлетворительных погодных условий в расписание междугородных рейсов внесены изменения.

Отменяются следующие рейсы:

• 13 января 2021 г. рейс маршрута № 528 «Петрозаводск – Костомукша через Сегежу» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 21:30;

• 14 и 15 января рейс маршрута № 521 «Петрозаводск – Поросозеро через Суоярви» отправлением с автовокзала в 12:15;

• 14 и 15 января выполнение рейса № 516 «Петрозаводск – Сортавала через Олонец» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 07:30.

Вводится дополнительный рейс:

• 14 и 15 января вводится рейс маршрута № 520 «Петрозаводск – Суоярви» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 12:15.

Также по обращению перевозчика ООО «ЭКОЛАЙНС РУС» и на основании статьи 29.1 Федерального закона № 220-ФЗ от 13.07.2015 (ред. от 08.06.2020) с 13 января по 18 февраля 2021 г. временно приостанавливается выполнение рейса № 1098 «Петрозаводск – Санкт-Петербург» отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 21:55.

Задать интересующие вопросы, оставить заявление, жалобу или обращение можно на официальном сайте автовокзала: http://avokzal.karelia.ru/. (Фото: vestikarelii.ru)

