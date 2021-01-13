Мерзнуть на остановках в ожидании транспорта будем меньше

Сегодня состоялось экстренное заседание оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства РК. В связи с установившимися в республике низкими температурами и предупреждениями МЧС о надвигающихся в Карелию сильных морозах Артур Парфенчиков решил снять ограничение на перевозку пассажиров по количеству сидячих мест в общественном транспорте.

Это позволит сократить время ожидания жителями республики общественного транспорта на остановках и предотвратить увеличение заболеваемости ОРВИ, вызванное переохлаждениями.

Соответствующие изменения Глава Карелии внес в распоряжение № 127 от 12.03.2020 года. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня, 13 января.

В то же время некоторые другие ограничения продлили до 1 февраля. В республике по-прежнему запрещается проводить спортивные, зрелищные и иные массовые мероприятия, за исключением тех, что проходят на открытом воздухе.

До этой даты не будут работать детские игровые центры, расположенные в торговых комплексах в карельских городах и поселках городского типа. Также до 1 февраля торговые центры не могут посещать дети до 16 лет без сопровождения взрослых.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в разделе «Документы» на официальном интернет-портале правительства Карелии: http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5560/. (Фото: rg62.info)

