Конституционный Суд Карелии упраздняют

Проект закона «Об упразднении Конституционного Суда Республики Карелия и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Карелия» внесен сегодня на рассмотрение карельских парламентариев, сообщает сайт правительства республики.

Необходимость такого решения обусловлена федеральным законом, который констатирует, что Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации должны быть упразднены к 1 января 2023 года. Этим законом российское законодательство приводится в соответствие с новой редакцией статьи 118 Конституции РФ, в которой региональные конституционные суды, как суды, входящие в судебную систему России, не упоминаются.

Сейчас в субъектах Российской Федерации действуют 14 конституционных и уставных судов, 11 из которых расположены в национальных республиках, в том числе в Карелии, еще три – в городе Санкт-Петербурге, Калининградской и Свердловской областях.

При этом следует отметить, что недавно принятыми поправками к закону о Конституционном суде Российской Федерации была расширена сфера судебного контроля по жалобам граждан и юридических лиц. Теперь стала возможной проверка в КС РФ на предмет соответствия Конституции России законов и иных нормативных актов субъектов Федерации.

Таким образом, гарантии прав граждан по проверке конституционности положений региональных актов полностью сохраняются. Кроме того, Верховный суд Республики Карелия также имеет все возможности и права для осуществления проверки нормативных правовых актов республики на предмет их соответствия Конституции Карелии и федеральному законодательству.

Упразднение республиканского Конституционного Суда позволит сэкономить средства, выделяемые из бюджета Карелии, на содержание судей и аппарата этой судебной инстанции. Начиная с 2022 года, эта экономия составит 19 миллионов рублей ежегодно. В настоящее время на содержание Конституционного Суда из бюджета республики выделяется 27 миллионов рублей.

Одновременно внесен законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Карелия», в соответствии с которым из документа изымается упоминание Конституционного Суда Республики Карелия.

Фото с сайта mtdata.ru