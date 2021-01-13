Новая школа появится в Медвежьегорске

В Медвежьегорске в 2022 году должна появиться новая школа на 1100 мест. Об этом говорил сегодня на заседании парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Министр образования Роман Голубев, сообщает пресс-служба ЗС РК.

Строительство учебного заведения планируется начать в 2021 году. Проектирование здания к настоящему времени уже завершено. Школа расположится на улице Советская. Ввести объект в эксплуатацию предполагают в 2022 году.

На строительство школы, по данным Министерства образования Карелии, в федеральном бюджете предусмотрено 825 млн рублей, софинансирование из бюджета республики составит 8,8 млн рублей.

«Строительство новой школы – это всегда большое и знаковое событие. Многие семьи Медвежьегорска ждут этого с большим нетерпением. Современное образовательное учреждение, оснащенное новейшим оборудованием, будет построено в рамках реализации национального проекта «Образование», – отметил Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович.

В учебном заведении будет большая столовая, несколько спортзалов, актовый зал, медиатека, стадион с беговыми дорожками, футбольным полем, спортивными площадками, тренажерами, веревочными модулями и др. (Фото: vologda-news.net)