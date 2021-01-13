13 января 2021, 16:20
Новое видео показывает, как работает поворотный круг в Рускеале
Циклопическое сооружение предназначено для разворота паровоза в обратный путь
Первый в современной России поворотный круг построен в горном парке «Рускеала», сообщает паблик «Республика Карелия».
Огромная металлическая ферма с рельсовым путем разворачивает локомотив «Рускеальского экспресса» на 180 градусов. Раньше, такие устройства были обычным явлением на узловых станциях. Например, остатки разворотного круга хорошо видны на станции Бабаево Октябрьской железной дороги в Вологодской области.
Поворотный круг в горном парке «Рускеала» приводится в движение при помощи электропривода. Завораживающее зрелище снято с высоты птичьего полета.
Фото – скриншот видео.
Видео: “Joint Point” Studio Video PROduction взято из группы «Республика Карелия»