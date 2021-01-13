Новое видео показывает, как работает поворотный круг в Рускеале

Первый в современной России поворотный круг построен в горном парке «Рускеала», сообщает паблик «Республика Карелия».

Огромная металлическая ферма с рельсовым путем разворачивает локомотив «Рускеальского экспресса» на 180 градусов. Раньше, такие устройства были обычным явлением на узловых станциях. Например, остатки разворотного круга хорошо видны на станции Бабаево Октябрьской железной дороги в Вологодской области.

Поворотный круг в горном парке «Рускеала» приводится в движение при помощи электропривода. Завораживающее зрелище снято с высоты птичьего полета.

Фото – скриншот видео.

Видео: “Joint Point” Studio Video PROduction взято из группы «Республика Карелия»