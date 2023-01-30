Нескольким жителям Карелии помогут выйти из сложных жизненных ситуаций

Помощь по социальному контракту окажут двум семьям в Прионежском районе и женщине из карельской столицы. На заседании комиссии по оказанию адресной поддержки рассмотрели четыре заявления. По трем приняли положительные решения, сообщили в Минсоцзащиты Карелии.

Жителям Прионежья посодействуют в покупке стройматериалов для ремонта и твердого топлива. Петрозаводчанке помогут улучшить жилищные условия.

Напомним, комиссию создали для оказания помощи гражданам, которым невозможно помочь в рамках действующего законодательства. // фото: Минсоцзащиты Карелии