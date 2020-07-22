22 июля 2020, 09:53
Происшествия

Несчастная любовь заставила мужчину учинить дебош на автозаправке

Инцидент произошел в Сортавале, потребовалась помощь Росгвардии и медиков

Сотрудникам вневедомственной охраны пришлось вмешаться в дебош на автозаправке в Сортавале, сообщает Росгвардия.

43-летний мужчина поздно вечером пришел на заправку, где кассиром работала его бывшая сожительница и стал выяснять отношения.

«Мужчина был нетрезв, громко ругался нецензурными словами, вёл себя агрессивно, а после вовсе разбил стекло входной двери кулаком и скрылся»,

- сообщает Росгвардия.

Мужчина был задержан у своего дома, у дебошира обнаружилась большая потеря крови из руки - последствия удара кулаком по стеклянной двери. Росгвардейцы незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, мужчина был госпитализирован.
 

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Карелия
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