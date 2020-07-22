Несчастная любовь заставила мужчину учинить дебош на автозаправке

Сотрудникам вневедомственной охраны пришлось вмешаться в дебош на автозаправке в Сортавале, сообщает Росгвардия.

43-летний мужчина поздно вечером пришел на заправку, где кассиром работала его бывшая сожительница и стал выяснять отношения.

«Мужчина был нетрезв, громко ругался нецензурными словами, вёл себя агрессивно, а после вовсе разбил стекло входной двери кулаком и скрылся»,

- сообщает Росгвардия.



Мужчина был задержан у своего дома, у дебошира обнаружилась большая потеря крови из руки - последствия удара кулаком по стеклянной двери. Росгвардейцы незамедлительно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, мужчина был госпитализирован.

