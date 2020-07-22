18-летняя девушка пострадала в ДТП в Карелии

Ранее мы писали, что в Сортавальском районе Карелии на 250 км (+280 м) федеральной автодороги «Сортавала» произошло ДТП. В ГИБДД по РК рассказали подробности происшествия.

«В 19 часов 20-летний водитель автомобиля «Субару-Форестер» при прохождении левого поворота допустил съезд в левый по ходу движения кювет, с последующим опрокидыванием транспортного средства на бок. В результате происшествия пострадала 18-летняя пассажирка Субару, пострадавшей оказана медицинская помощь»,

– говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям о необходимости выбирать безопасную скорость движения, при которой возможно контролировать дорожную обстановку и своевременно принять меры для исключения аварийной ситуации.