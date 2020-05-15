Несанкционированные свалки ликвидируют в Петрозаводске

В Петрозаводске проводятся работы по ликвидации незаконных свалок. Уже убраны свалки на проспекте Александра Невского, улице Архипова, в нескольких скверах и парках. Сейчас ПМУП «Автоспецтранс» начинает ликвидацию свалки на улице Петрова, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также эти работы проводит Городской комбинат благоустройства. Эта организация разберет захламления на улицах Ровио и Лыжной, на Карельском, Октябрьском проспектах, на улице Фролова, а также в парках и скверах.

Мэрия карельской столицы пообещала постоянно контролировать качество работ.