Неправильная чистка зубов может привести к опасным болезням

Неправильная чистка зубов и плохой уход за ротовой полостью могут вызвать не только воспаление десен, но и тонзиллит. Об этом журналистам «Пятого канала» рассказала стоматолог Ирина Рублева.

Она объяснила, что каждый зуб человека связан с конкретными нервами и сосудами, поэтому важно заботиться о здоровье полости рта не только ради хорошего состояния самих зубов.

Чистить их лучше не только утром и вечером, но и днем. Причем проходить многопучковой щеткой надо и по лицевой стороне эмали, и по внутренней.

Но одной щетки недостаточно. Следует использовать также ирригатор и зубные нити, ополаскиватели и т.п. средства гигиены. // Фото: pxhere.com