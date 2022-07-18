Россияне чаще всего умирают из-за депрессии

Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев сообщил, что россияне чаще всего умирают в результате депрессии. Это расстройство в конечном итоге зачастую вызывает инфаркт миокарда, ишемическую болезнь сердца и другие смертельные недуги, рассказал врач URA.RU.

- Это состояние предполагает снижение таких гормонов, как окситоцин, дофамин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса, - сказал Хорошев.

Он, в свою очередь, вызывает спазм капилляров, доставка кислорода к органам ухудшается. Отсюда сердечные и сосудистые болезни, заболевания нервной системы, метаболический синдром с переходом в сахарный диабет. // Фото: Freepik.com