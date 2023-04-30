Непомнящий проиграл в борьбе за мировую шахматную корону

Шахматист из Китая Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал 17 чемпионом мира, пишет газета «Известия». Первенство за титул чемпиона мира по шахматам завершилось в Астане.

29 апреля шахматисты сыграли в ничью, противостояние продолжилось в воскресенье. В четвертой партии тай-брейка 32-летний россиянин уступил китайскому гроссмейстеру. Непомнящий признал поражение на 68 ходу.

Прошлым чемпионом мира был норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5. // фото скриншот YouTube-канала международной шахматной федерации (ФИДЕ)