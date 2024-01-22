22 января 2024, 10:47
Непогода в Карелии задержится
Сильный ветер обрушится сегодня на республику, предупреждение о непогоде будет действовать и во вторник
Предупреждение синоптиков о сильном ветре будет действовать в Карелии со второй половины дня 22 января до двух часов дня 23 января. Ранее о непогоде предупреждали в МЧС.
В понедельник наша республика окрашена в желтый цвет на прогностической карте предупреждений гидрометцентра России.
Усиление ветра до 15-17 метров в секунду прогнозируют местами по западным районам Карелии. // фото freepik.com/