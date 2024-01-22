Непогода в Карелии задержится

Предупреждение синоптиков о сильном ветре будет действовать в Карелии со второй половины дня 22 января до двух часов дня 23 января. Ранее о непогоде предупреждали в МЧС.

В понедельник наша республика окрашена в желтый цвет на прогностической карте предупреждений гидрометцентра России.

Усиление ветра до 15-17 метров в секунду прогнозируют местами по западным районам Карелии. // фото freepik.com/