Неосторожного пилота вертолета посадят в Вологде

В Вологодской области пилот снизился на вертолете до воды, из-за чего транспорт затонул и пострадали люди. Суд привлек правонарушителя к уголовной ответственности и лишил его свободы, об этом сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Также правонарушителю запретили заниматься управлением воздушных суден в течение 1 года 6 месяцев.

Суд установил: осенью 2023 года мужчина перевозил на вертолете двух пассажиров над озером Воже. Пилот снизился до воды, из-за чего транспорт столкнулся с водой и затонул. Один из пассажиров погиб. © «Петрозаводск говорит»