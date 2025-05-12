На майские праздники жители Карелии отдыхали за границей

По сравнению с прошлым годом, количество жителей региона, выбравших для длительных выходных зарубежные поездки, увеличилось на 15%. В масштабах всей страны спрос на туристические поездки за границу продемонстрировал рост в 43%.

Лидером стала Белоруссия: здесь отдохнуло 20% от всех путешественников. На втором месте Турция (13%), на третьем – Египет (5%).

Турция снова стала лидером по приёму туристов из России: здесь отдохнуло 15% от всех путешественников, посетивших зарубежные страны в майские праздники. На втором месте – Белоруссия (12%), на третьем – Казахстан (8%). В топ-5 вошли также ОАЭ и Египет. Специалисты подсчитали, что на туры в Турцию пришлось 35% от общего объёма заявок, в Египет – 18%, а в ОАЭ – 9%.

А вот тройку по приросту турпотока у россиян составили экзотические страны из разных частей света: представитель Азии – Вьетнам – вырос сразу на 182%, африканский Тунис – на 114%, а жемчужина Ближнего Востока – Иордания – на 88%. По данным «аналитиков, спрос на туры во Вьетнам у жителей Карелии увеличился сразу в 2 раза.

Заметно вырос интерес россиян к странам Африки: сюда направилось на 40% больше наших туристов, чем годом ранее. Кроме Туниса, показавшего наибольший прирост, популярнее стали Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%). Египет также стал лидером по посещаемости среди стран Африки.

Странам Азии нелегко обогнать Вьетнам по росту турпотока, однако и к ним стало больше внимания: чаще стали ездить в Китай (+65%), Японию (+52%), Сингапур (+43%), Индонезию и Монголию (у обеих +34%). Интересно, что год назад Китай делил первенство с Таиландом (сюда приехали по 30% всех путешественников, выбравших Азию), а в этом году между странами заметен существенный разрыв в количестве туристов: Китай выбрали 38%, Таиланд – 23%.

В Европу турпоток вырос незначительно – на 4%. А вот страны СНГ, которые годом ранее показывали падение, в этом году привлекли на 22% больше туристов.

Согласно статистике, стоимость туров в Турцию увеличилась на 10,8%, в Египет – на 4,7%, в ОАЭ – на 8,2%. А вот туры в Таиланд стали дешевле на 10,2%. Кроме Вьетнама, в 2,5 раза вырос спрос на туры в Китай и в 2 раза – на Мальдивы.

Фото: МегаФон