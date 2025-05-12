В Минприроды Карелии напомнили о мерах пожарной безопасности в лесу

По решению Главы Республики Карелия пожароопасный сезон официально открыт с 19 апреля по южным и центральным районам, округам Карелии, по северным он наступит с 25 апреля. Минприроды Карелии напомнили о мерах пожарной безопасности в лесу, так как именно действия людей становятся причиной большинства лесных возгораний.

«Бесконтрольно выжигать сухую траву на земельных участках запрещено. Травяные палы очень опасны. Они охватывают большие площади и, главное, распространяются чрезвычайно быстро, что весьма затрудняет их тушение. К тому же огонь с легкостью может перекинуться на соседние строения и лесные массивы, что может привести к серьезным лесным пожарам»,

- написали в официальном паблике Министерства природных ресурсов Карелии.

Департамент лесного хозяйства по СЗФО признал Карелию готовой к прохождению пожароопасного сезона. На сегодняшний день весь штат постоянных работников парашютно-десантной пожарной службы, это 150 человек, набран и находится в готовности, дополнительно 120 лесных пожарных и сезонных работников будут привлечены для ликвидации очагов возгораний, сообщила вице-премьер Правительства Карелии – министр природных ресурсов и экологии региона Янина Свидская.



По сводному плану, утвержденному Главой Карелии, для тушения пожаров могут привлекаться более 2,4 тысячи человек и 5,8 тысяч единиц техники и оборудования, включая силы арендаторов лесных участков. Для организации и тушения лесных пожаров мы будут использовать современную технику и оборудование, закупленную по нацпроекту «Экология», а это более 1100 единиц. Кроме того, будут использоваться три вида мониторинга лесов – авиамониториг, космо – по программе «ИСДМ – Рослесхоз» и наземный. Планируется применение 39 БПЛА. Также проведены необходимы тренировки для десантников – пожарных и парашютистов – пожарных.

За бесконтрольное выжигание сухой травы грозит административная ответственность со штрафом до 40 тыс. рублей. Сообщить о лесном пожаре в Карелии можно по бесплатному круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны +7 (8142) 55-55-80.

Актуальную информацию о прохождении пожароопасного сезона можно найти в паблике Минприроды Карелии.

Фото: Минприроды Карелии