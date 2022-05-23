Неопытность молодого водителя привела к тяжким травмам пассажирок

Поездка в кафе обошлась очень дорого для 22-летнего жителя Петрозаводска, которого несколько девушек уговорили продолжить празднование дня рождения одной их них. Дело происходило в Сегеже поздним вечером. Молодой человек хотел похвастаться своими водительскими способностями, но ему не хватило опыта. В итоге пассажирки оказались в больнице.

Как рассказали в пресс-службе МВД Карелии, водитель двигался с превышением скорости и при совершении маневра не справился с управлением. В результате машина съехала на обочину и, перевернувшись семь раз, оказалась в кювете. Все, кто находился в автомобиле, получили различные травмы, так как не были пристегнуты. Одна из девушек вылетела, другая получила закрытый оскольчатый перелом плечевой кости.

За причинение тяжкого вреда здоровью пассажиров виновнику аварии было предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы. Фото: pixabay.