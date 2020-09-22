Необычные народные инструменты продемонстрируют в Петрозаводске

Жителей Карелии приглашают на музыкальный форум «Karelia Music Geeks», который пройдет в Петрозаводске 26-27 сентября. В помещении бывшего ресторана «Петровский» (пл. Ленина, 2) выступят фольклорные коллективы, будут проводиться мастер-классы по изготовлению традиционных музыкальных инструментов, мастера расскажут о своих творениях и продемонстрируют их звучание, сообщает Министерство культуры РК.

Посетители форума смогут увидеть и услышать необычные музыкальные инструменты: йоухикко, кантеле, мянкере, сарви, гусли, гудки, тальхарпы, годжиры, шаманские бубны, скрипки, калимбы, диджериду, телекастер, лодкострун, сигарбоксы и терменвокс в окружении разнообразных духовых, гармошек, акустических и бас-гитар.

Инструменты представят и расскажут о них мастера, которые изготовили их своими руками: Сергей Попов, Александр Фролов, Дмитрий Дёмин, Александр Леонов, Виталий Целобёнок, Андрей Смолин, Евгений Михайлов, Максим Буняев, Виталий Колесиков, Мариан Калдарару (Москва), Артур Ефремов (Костомукша).

В течение осени пройдут еще две интерактивные выставки проекта «Karelia Music Geeks». На одной из них можно будет познакомиться с синтезаторами и инструментами для создания электронной музыки, а на второй представят гитары, гитарные педали, барабаны и все, что связано с рок-музыкой. Вход на все мероприятия свободный (0+).

Также планируется создать серию из 7 документальных видеороликов цикла «Люди карельской музыки», которые расскажут жителям Карелии об истории развития карельской музыкальной сцены. Первые две серии уже доступны к просмотру в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Идея проекта «Karelia Music Geeks», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, состоит в том, чтобы создать площадку для общения музыкальных энтузиастов и испытания музыкального оборудования, проведения мастер-классов и обучающих программ.

Программа форума Karelia Music Geeks

26 сентября

16:00 Детский фольклорный ансамбль Vesläžed

17:00 Ансамбль Kanteletar

18:00 Мастер-класс. Александр Леонов. Лодкаструн, Pajattai veneh – живая традиция, воплощенная в музыкальном творчестве. Долбленая лодка, оснащенная струнами.

19:30 Музыкальные выступления мастеров

27 сентября

15:00 Инструментальный дуэт Ирины Шишкановой и Александры Сахаровой (кантеле)

16:00 Татьяна Умнякова (йоухикко)

17:30 Мастер-класс. Мариан Калдарару. Изготовление традиционных ударных инструментов

19:00 Лодкаструн

20:00 Музыкальные выступления мастеров