Нелегальный перевозчик поставил для пассажиров пуфики в микроавтобусе

Нелегального «маршрутчика», который не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, но возил пассажиров в своем микроавтобусе, задержали 19 февраля в Петрозаводске. О случившемся рассказали в республиканском Минтрансе.

Перевозчик-нелегал возил людей по маршруту «Шуя-Петрозаводск». Причем салон маршрутки был рассчитан на восемь пассажиров, но предприимчивый водитель поставил пуфики и увеличил число посадочных мест до десяти.

Деятельность нелегального перевозчика пресекли сотрудники Госавтоинспекции и Минтранса Карелии. Дорожная полиция оформила административные протоколы. Один из них о прекращении регистрации транспортного средства из-за пуфиков, которые посчитали незаконным изменением в конструкции.

Пассажиры нелегала были вынуждены покинуть микроавтобус. После профилактической беседы с людьми, желающих посадили в рейсовый автобус, следующий по тому же маршруту с разницей в 15 минут. (фото gov.karelia.ru)