Авария с мотоциклом произошла в Сортавале

Несмотря на зиму, по дорогам республики продолжают передвигаться на байках и попадать в ДТП. На днях авария с участием мотоцикла и автомобиля произошла на перекрестке улиц Бондарева-Победы в Сортавале.

Авария произошла 18 февраля в 17:20. Дорожный инцидент запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Столкновение произошло, когда автомобиль совершал левый поворот. В это время мотоциклист двигался прямо. В результате байкер буквально протаранил машину, после чего совершил кувырок и упал на проезжую часть. От автомобиля отлетели детали. Водитель двухколесного транспортного средства поднялся и откатил мотоцикл ближе к обочине. (фото sibdepo.ru)