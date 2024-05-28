Нелегальных торговцев «разгоняли» на Почтовой площади

Сотрудники мэрии и полиция провели рейд по пресечению несанкционированной торговли на Почтовой площади на Древлянке.

Торговцев привлекли к административной ответственности. Разрешение на ведение предпринимательской деятельности в этом месте им не выдавали, сообщили в мэрии.

Продавцам – физическим лицам за несанкционированную торговлю грозят штрафы до 5 тысяч рублей. Петрозаводчан призывают обходить стороной несанкционированные торговые точки. // фото пресс-службы администрации города