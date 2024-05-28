Житель Карелии отдал более 260 тысяч за несуществующий мини-погрузчик

55-летний житель одного из прионежских поселков отдал деньги мошенникам за несуществующий мини-погрузчик.

Объявление о продаже техники он нашел в Интернете, связался с продавцом, который предложил общаться в мессенджере. Там он скинул покупателю видеообзор товара и попросил доплатить 11 тысяч рублей за доставку техники из города Пушкина.

Вскоре ему прислали фотографии договора, транспортной накладной, паспорт продавца и видео с погрузкой товара в грузовик. Затем ему выслали реквизиты якобы главного бухгалтера организации и сообщение с номером телефона, по которому оплатить товар можно было проще и быстрее. Житель Карелии решил сделать перевод по номеру телефона и выслал 261 тысячу рублей. В назначенный срок товар ему не доставили, а телефон продавца был недоступен. Обманутый мужчина обратился в полицию. // фото freepik.com