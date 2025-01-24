Нелегала с долгами задержали судебные приставы в Карелии

Судебные приставы Карелии задержали иностранного гражданина, который находился на территории России незаконно и имел задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Все началось, когда мужчина прибыл в административное здание для регистрации. Его поведение показалось подозрительным: он был явно возбужден и предоставил справку вместе с паспортом.

После проверки выяснилось, что иностранец находится в России, нарушая правила миграционного законодательства.

На основании этого мужчину привлекли к административной ответственности. После чего его передали сотрудникам миграционной службы МВД Карелии. В ближайшее время его депортируют из страны, уточнили в ведомстве. // фото: УФССП Карелии