Нелегала из Таджикистана принудительно отправят обратно

Гражданину Таджикистана придется уехать из России и заплатить штраф. Иностранца привлекли к административной ответственности в Кондопожском районе, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Мигрант находился в нашей стране с 14 апреля по 22 сентября этого года. При этом патента или другого разрешительного документа на продление сроков пребывания у него не было.

Мужчина нарушил установленный срок, в течение которого мог находиться в России.

Суд назначил ему штраф в сумме двух тысяч рублей и постановил принудительно выслать за пределы России. // фото: Jcomp/ freepik.com