Некоторые электрички отменят в праздники в Карелии

Расписание движения пригородных поездов изменится в период праздничных дней февраля, сообщили в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

22 февраля – движение электропоездов будет осуществляться по графику пятницы; 23, 24, 25 февраля – по графику субботы; 26 февраля – по графику воскресенья.

23 февраля не будут курсировать пригородные поезда №6657 Лендеры – Суккозеро; №6658 Суккозеро – Лендеры; №6659 Лендеры – Суккозеро.

25 февраля не будет курсировать поезд №6656 Суккозеро – Лендеры. // фото unsplash.com