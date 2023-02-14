235 тысяч туристов посетили Кондопожский район в прошлом году

Доля туристов, посетивших Кондопожский район в 2022 году, превысила 20 процентов от общего количества гостей Карелии. Об этом сегодня на совещании правительства рассказал глава республики Артур Парфенчиков.



Кондопожский район — один из промышленных центров республики. Там все неплохо с дорогами и придорожными кафе. При этом в районе находятся живописные уголки природы, которые привлекают туристов, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга. 12 проектов в области туризма (строительство кемпингов и пр.) завершены в прошлом году, еще три проекта предполагается завершить в этом.



А вот с инфраструктурой для строительства домой в Кондопожском районе не все благополучно. 172 многоквартирных дома признаны аварийными после 2017 года, в них проживает более 2300 человек. 290 многодетных семей стоят в очереди на получение земельных участков. Глава республики в ходе совещания напомнил, что еще более 3 тысяч семей — это жители Петрозаводска и Прионежья, многие из них были бы не против переехать в Кондопожский район.



Глава Кондопожского района Дмитрий Зацепин рассказал, что многие семьи получили земельные участки в Янишполе, но оказалось, что подъездов к ним нет. Сейчас янишпольские новоселы пишут письма в различные инстанции вплоть до президента России. Мало «нарезать» участки, нужно обеспечить их инженерной и транспортной инфраструктурой. Парфенчиков поручил своим министрам и районной власти усилить работу в части предоставления земли под строительство жилья многодетным семьям. // фото unsplash.com