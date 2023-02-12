Дополнительные поезда пустят в Карелию на праздники

В период февральских праздников будут курсировать дополнительные поезда. Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначит более ста дополнительных поездов дальнего следования по наиболее популярным маршрутам.

В частности, дополнительные поезда будут курсировать на маршруте Петрозаводск-Псков-Петрозаводск (через Санкт-Петербург-Ладожский).

Также поезда пустят по маршрутам Петербург – Москва – Санкт-Петербург; Москва – Псков – Москва; Санкт-Петербург – Белгород – Санкт-Петербург; Санкт-Петербург – Ярославль – Санкт-Петербург; Санкт-Петербург – Великие Луки – Санкт-Петербург; Москва – Мурманск – Москва; Архангельск – Санкт-Петербург – Архангельск; Котлас – Москва – Котлас.

Ранее также сообщалось, что дополнительные поезда пустят в Сортавалу, а 23 февраля в рейсы отправят туристический поезд «В Карелию». // фото «Петрозаводск говорит»