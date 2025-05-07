Неизвестный мужчина пристал к ребенку на улице, вмешался водитель

Неизвестный пристал к ребенку на Зареке. Судя по кадрам с камеры наблюдения CityLink, мужчина в темной одежде и кепке не давал ему пройти. Ребенок прижался к стене дома.

В ситуацию вмешался водитель, который стоял на перекрестке Невского-Луначарского. Мужчина выбежал из машины и подскочил к человеку, который пристал к ребенку. Между ними состоялся разговор. От ребенка он отстал. Потом подошла женщина с собакой. Ребенок ушел. Неизвестный в темном еще какое-то время постоял, а потом ушел за угол дома.

«Неизвестный тип остановил малого и зажал его у дома. Будьте аккуратны, следите за детьми», - написал мужчина, который вмешался, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии. Он добавил, что ребенок плакал, его потом сопровождала женщина с собакой, когда он шел наверх по Невского. С его слов, мужчина, который пристал, говорил, что у ребенка какая-то проблема и он хотел помочь. © «Петрозаводск говорит»