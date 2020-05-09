Неизвестные списали со счета петрозаводчанки более 400 тысяч рублей

Полицейские Петрозаводска работают по заявлению о мошенничестве. У горожанки незаконно списали более 400 тысяч рублей сбережений, сообщает пресс-центр МВД РК.

Как рассказали в правоохранительных органах, в дежурную часть Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску 7 мая обратилась 66-летняя горожанка. Женщина пояснила, что 21 апреля ей поступали звонки с неизвестных номеров. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они поясняли, что на счетах горожанки зарегистрирована несанкционированная активность – якобы кто-то посторонний пытается списать средства.

Полицейским при опросе пенсионерка пояснила, что не сообщала ни данные карты, ни парольную информацию и не устанавливала программы по требованию звонивших. Как списались ее 425 600 рублей на покупки в интернете, она не знает.

В полицию пришла лишь через 2 недели так как ей было стыдно, признаться, что ее смогли обмануть мошенники Но подруга – юрист – все же уговорила написать заявление.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.