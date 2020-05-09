Хозяйственная постройка горела сегодня в Пряже

Сегодня в Карелии горела хозяйственная постройка, сообщает МЧС по РК.

«В 14:14 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района (5 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: пгт. Пряжа ул. Советская у д. 117. В 14:27 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.