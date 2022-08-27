Нечаянное счастье писателя Дмитрия Новикова

«Нечаянным счастьем» считает писатель свою поездку на ледоколе «50 лет Победы» на Северный полюс в июле 2022 года.

Но это было заслуженное счастье, считает автор программы «Открытая дверь» Светлана Пушкина. Первая встреча ее с писателем в эфире «Ники», состоялась в 2021 году, когда Дмитрий Новиков был удостоен премии «Чистая книга» за роман «Голомяное пламя». В 2022 он награждён премией Аркитической литературы имени Виталия Маслова и поездкой на ледоколе на Северный полюс.

Что загадочного и необычного открыл для себя Дмитрий Новиков там, и когда появится его новая книга? Об этом в очередной программе «Открытая дверь». (Видео)