«Небеса» Преображенской церкви на острове Кижи продолжают изучать

Проект по исследованию потолочной живописи храма Преображения Господня реализуют сотрудники музея-заповедника «Кижи». Так называемые «небеса» пропали в годы войны, сохранились лишь удерживающие потолок конструкции.

Сюжеты и лики кижских небес есть на фото финского ученого Ларса Петтерссона, но снимки черно-белые. Словесное описание цветов сохранилось в финских архивах. Там есть и заметки Петтерссона о темном сине-зеленом цвете фона «неба» и лососево-красном оттенке мандорлы центрального медальона «Новозаветная Троица».

Восстановить «небеса» мечтали еще в 50-х годах прошлого века. Сейчас научное музейное сообщество ставит задачу изучить потолочную живопись главного храма Кижей.

Специалисты Петербургской академии художеств им. Репина работают над колерной картой иконостасных икон церкви Преображения Господня, составляют выкраски потолочных икон храмов Заонежья, похожих по времени и написанию на комплекс икон Преображенской церкви. // Фото: музей-заповедник «Кижи»