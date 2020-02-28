Небольшие снегопады ожидаются в субботу в Карелии

Завтра, 29 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-9, днем -4-6.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег. Местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -7-12, местами по северным районам до -19, днем -3-8.

В Костомукше ночью -13, днем -7-9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -6-8, пасмурно, снег.

В Сортавале ночью -9, днем -3-6, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.