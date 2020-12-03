Небольшие снегопады ожидаются в пятницу в Карелии

Завтра, 4 декабря, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4, -6°С, днем -2, -4°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1, -6°С, ночью местами до -9°С, днем +1,-4°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-4, пасмурно, небольшой снег.

В Сегеже -2-3, пасмурно, без осадков.

В Сортавале 0+2, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mycdn.me