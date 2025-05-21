Небольшие дожди пройдут в четверг в Карелии

Завтра, 22 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +13, +15°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северным районам осадки в виде дождя и мокрого снега, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, ночью на юге северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -1, +4°С, днем +13, +18°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +1+5, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже до +10, пасмурно.

В Сортавале до +13, малооблачно.

Геомагнитная обстановка в норме. © «Петрозаводск говорит»