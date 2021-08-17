Небольшие дожди пройдут сегодня в Карелии

Сегодня, 17 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +19, +21°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, местами гроза. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +15, +20°С, местами до +25°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +20, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +22, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/markusspiske