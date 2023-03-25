Небо над Карелией засияло

Сильная магнитная буря, обрушившаяся на днях на Землю, раскрасила небо над Карелией.

Небесная канцелярия подарила карельским жителям красивые небесные картины, «охотники за сиянием» достали телефоны и фотоаппараты.

Подписчики сообщества «ЛахденпохьЯ – навсегда!» делились в соцсети снимками и эмоциями.

«Вау! Напрашивается фраза из песни: какова красота»,

- восхищаются пользователи «ВКонтакте».

Изумрудные переливы на небе наблюдали и петрозаводчане. В ночь на 24 марта над Онежским озером темное небо раскрасилось в необычные цвета. Наш читатель Антон прислал в редакцию снимок, который он сделал из окна дома на Мелентьевой в 01:23.

Аврору наблюдали и в соседних регионах. Магнитные бури дарят не только красивые фото и яркие эмоции, но для некоторых людей это настоящее испытание. Геомагнитные бури могут вызвать сбои в работе систем энергоснабжения, повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

Врачи обычно рекомендуют следить за пульсом и давлением, при плохом самочувствии связываться со специалистом. Тем, кто считает себя метеочувствительным, рекомендуют обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах болезненного состояния. Головная боль, упадок сил и изменения давления могут сигнализировать о хронических заболеваниях или быть последствиями перенесенных инфекций. // фото Антон Цветков/ группа «ЛахденпохьЯ – навсегда!» ВК