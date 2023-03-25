25 марта 2023, 09:05
Соцсети

Небо над Карелией засияло

Небесная канцелярия подарила карельским жителям красивые небесные картины

Сильная магнитная буря, обрушившаяся на днях на Землю, раскрасила небо над Карелией.

Небесная канцелярия подарила карельским жителям красивые небесные картины, «охотники за сиянием» достали телефоны и фотоаппараты.

Подписчики сообщества «ЛахденпохьЯ – навсегда!» делились в соцсети снимками и эмоциями.

«Вау! Напрашивается фраза из песни: какова красота»,

- восхищаются пользователи «ВКонтакте».

Изумрудные переливы на небе наблюдали и петрозаводчане. В ночь на 24 марта над Онежским озером темное небо раскрасилось в необычные цвета. Наш читатель Антон прислал в редакцию снимок, который он сделал из окна дома на Мелентьевой в 01:23.

Аврору наблюдали и в соседних регионах. Магнитные бури дарят не только красивые фото и яркие эмоции, но для некоторых людей это настоящее испытание. Геомагнитные бури могут вызвать сбои в работе систем энергоснабжения, повлиять на маршруты миграции птиц и животных.

Врачи обычно рекомендуют следить за пульсом и давлением, при плохом самочувствии связываться со специалистом. Тем, кто считает себя метеочувствительным, рекомендуют обратиться к врачу, чтобы разобраться в причинах болезненного состояния. Головная боль, упадок сил и изменения давления могут сигнализировать о хронических заболеваниях или быть последствиями перенесенных инфекций. // фото Антон Цветков/ группа «ЛахденпохьЯ – навсегда!» ВК

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северное сияние
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