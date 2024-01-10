Не все китайские машины выдержали январскую стужу в России

Автоэксперт Егор Васильев считает, что в целом китайский автопром неплохо показал себя во время русских морозов, несмотря на некоторые поломки, о которых рассказывали в соцсетях.

Эксперт отметил, что часть автомобилей попала к нам по схеме параллельного импорта. В беседе с агентством «Прайм» Васильев указал на то, что «серые» машины не прошли инженерную адаптацию к российским условиям – не столько к морозам, сколько к резким перепадам температуры. Их владельцам остается лишь контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.

По мнению эксперта, с осторожностью нужно относиться к брендам, которые только заходят на рынок России. Такие автопроизводители часть прощупывают почву, не занимаясь адаптацией машин к условиям в России, считает автоэксперт. Процесс «доводки» начинается после появления спроса.

Владельцам машин брендов, которые давно представлены на нашем рынке, эксперт считает, особо беспокоиться не стоит. При возникновении проблем в эксплуатации производители оперативно вносят изменения в комплектующие и в процесс сборки. Владельцам электромобилей в мороз лучше оставлять машины в теплом паркинге, либо подключать к зарядной станции. // фото freepik.com/ kaboompics