Снег будут убирать сегодня ночью, автомобили лучше убрать

Уборка снега запланирована сегодня ночью на Древлянке и Кукковке.

В Госавтоинспекции уточнили, что техника будет работать на четной стороне улицы Ровио и четной стороне улицы Древлянка.

В четверг с 00:00 до 06:00 на этих улицах запрещена остановка транспорта. Водителей попросили быть внимательными, смотреть на дорожные знаки и таблички под ними. Машины нарушителей увезут на эвакуаторе. // фото «Петрозаводск говорит»