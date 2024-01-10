10 января 2024, 20:18
Снег будут убирать сегодня ночью, автомобили лучше убрать
Снегоуборочная техника будет работать в ночь на четверг на двух улицах на Кукковке и Древлянке
Уборка снега запланирована сегодня ночью на Древлянке и Кукковке.
В Госавтоинспекции уточнили, что техника будет работать на четной стороне улицы Ровио и четной стороне улицы Древлянка.
В четверг с 00:00 до 06:00 на этих улицах запрещена остановка транспорта. Водителей попросили быть внимательными, смотреть на дорожные знаки и таблички под ними. Машины нарушителей увезут на эвакуаторе. // фото «Петрозаводск говорит»