Угольную котельную построят «под носом» у объекта наследия ЮНЕСКО

Текст и фото: Антонина Кябелева

В 2023 году в Карелии в очередной раз стартовал проект по строительству визит-центра музея «Беломорские петроглифы». На реализацию масштабного туристического проекта из бюджета выделено около 260 миллионов рублей. Новый визит-центр должен включить в себя ресторан, конференц-зал, гостиницу на 40 номеров.

Археологический комплекс в Залавруге признан Всемирным наследием ЮНЕСКО. Несмотря на то, что с каждым годом все больше путешественников приезжает в Беломорский район, чтобы посмотреть на древние наскальные рисунки, туристический поток сравнительно небольшой. В 2022 году беломорские петроглифы посетило около 20 тысяч человек.

Очевидно, что развитие одного из самых интересных культурно-исторических объектов в Карелии нацелено прежде всего на привлечение путешественников в Беломорский район. Появление нового визит-центра должно подправить туристическую инфраструктуру района, которая традиционно «хромала» на обе ноги.

Однако то, какие проектные решения были выбраны для нового туристического объекта, у многих вызвало, мягко говоря, недоумение. Выяснилось, что новая котельная, которую возведут в непосредственной близости от комплекса уникальных наскальный изображений, будет работать на каменном угле. Помимо экономической составляющей, связанной с тем, что каменный уголь в Карелию приходится доставлять из других регионов страны, есть еще и экологические риски. Как известно, угольные котельные выделяют огромное количество вредных веществ: серы, азота, происходит выброс сажи, золы, а также бензапирена, вызывающего онкологические заболевания.

Мы обратились в Министерство по строительству, ЖКХ и энергетики РК с просьбой объяснить мотивацию, связанную со столь странным выбором топлива для котельной, которая будет работать в Залавруге.

В министерстве подтвердили, что, действительно, речь идет об угольной котельной. Именно ее предусмотрели в проекте здания визит-центра. В Минстрое РК отметили, что проект прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

«В соответствии с техзаданием при проектировании сетей теплоснабжения должен быть предусмотрен автономный источник теплоснабжения, при этом вид топлива определяется проектом»,

- сказано в ответе из министерства.

Чем же руководствовались в министерстве, когда выбирали весьма проблематичный, с точки зрения экологии, вид топлива? Ведь в данном случае котельная предназначена не для нужд промышленности, а для объекта ЮНЕСКО, который будет посещать много людей и который сам может испытать негативное воздействие из-за вредных выбросов.

В министерстве напомнили, что в Беломорском районе работает 8 угольных котельных, так что поставки угля давно налажены, есть надежные поставщики, что гарантирует регулярное снабжение визит-центра топливом.

«При этом в районе нет крупных котельных, работающих на других видах топлива, соответственно, нет и поставок. Уголь является самым экономичным и доступным в Беломорском районе видом топлива, при этом его КПД выше, чем у щепы, дров и пеллет. По результатам технико-экономического сравнения (соотношения стоимости и эффективности), при проектировании в соответствии с техзаданием определена отопительная котельная на твердом топливе - угле. На современных котельных устанавливаются фильтры (циклоны), минимизирующие выбросы и вред окружающей среде»,

- так в министерстве объяснили свою мотивацию при выборе топлива для котельной визит-центра.

Другими словами, решили пойти по самому простому варианту, закрыв глаза на возможные экологические последствия. То, что котельная будет оборудована фильтрами, слабое утешение. Во-первых, еще не известно, фильтры какого качества будут установлены, как долго они прослужат, и что будет, если они выйдут из строя. Во-вторых, не понятно, насколько фильтры смогут снизить вредные выбросы. И, в-третьих, сложно предсказать, как работа угольной котельной в перспективе повлияет на состояние наскальных изображений.

Возможно, я не права, но мне кажется безумием рядом с туристическим объектом, которому удалось попасть в список ЮНЕСКО, строить угольную котельную. И только потому, что уже есть надежные поставщики, которые забросят заодно уголек под нос уникальному комплексу, получившему мировую известность. Для этого Карелия так упорно добивалась включения беломорских петроглифов в список ЮНЕСКО? В общем, порой действия представителей власти очень трудно объяснить с помощью здравого смысла. Но решение принято, и нам остается только наблюдать за его последствиями.

Остается добавить несколько деталей из истории создания визит-центра. Аукцион на проведение проектно-изыскательских работ и строительство визит-центра музея «Беломорские петроглифы» проводился в 2020 году. Тогда победителем была признана компания ООО «Девелопмент групп», которая должна была до 15 октября 2023 года построить визит-центр с гостиницей и рестораном. Сумма контракта была определена на уровне 437 миллионов рублей. Но, видимо, что-то пошло не так. Для Карелии такой сценарий не редкость. В июле 2022 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. На момент расторжения контракта, судя по открытой информации, подрядчик выполнил работы на сумму чуть более 42 миллионов рублей.

Претензии к этому контракту, а точнее, к некоторым его пунктам, возникли у прокуратуры РК. Заместитель прокурора Карелии обратился с иском в Арбитражный суд РК в связи с тем, что в контракт были включены затраты, связанные с оплатой процентов за пользование кредитом. В мае 2023 году Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск прокуратуры, признав ничтожным допсоглашение о включении процентов по кредиту в затратную часть контракта.

Новый контракт на сумму 349,8 миллиона рублей Дирекция по строительству РК заключила с ООО «Девелопмент групп» в сентябре 2022 года. Контракт был заключен на выполнение работ по строительству визит-центра музея «Беломорские петроглифы» по схеме единственного поставщика, то есть без проведения аукциона. В октябре 2023 года вышло распоряжение правительства Карелии, разрешающее увеличить аванс до 49,99% суммы контракта. Допсоглашение на увеличение аванса заключили с компанией 8 ноября 2023 года. Окончание контракта - декабрь 2024 года.

Еще один контракт на сумму 259,7 миллиона рублей был заключен 1 марта 2023 года вновь с ООО «Девелопмент групп», и опять на выполнение работ по строительству визит-центра музея «Беломорские петроглифы». И на этот раз аукциона не проводилось. Компания была выбрана по схеме единственного поставщика, то есть в обход процедуры торгов, о чем свидетельствует распоряжение правительства Карелии от 17 февраля 2023 года. Действие контракта завершается в декабре 2024 года.

Согласно допсоглашению от 16 ноября 2023 года компании был увеличен аванс до 49,99% суммы контракта. В Минстрое РК объяснили, что «увеличение аванса произведено с целью обеспечения возможности закупки подрядчиком оборудования и строительных материалов. Закупка оборудования и строительных материалы в соответствии с условиями поставщиков осуществляется при обязательном авансировании, при этом, условия поставки значительного объема оборудования предусматривают не менее 50 % авансовых платежей».

Таким образом, строительство нового визит-центра в Залавруге с учетом двух контрактов обойдется бюджету в 609,5 миллиона рублей. Нетрудно подсчитать, что за два-три года он подорожал на 40%.

Хочется надеяться, что этот проект, пусть и с сомнительной котельной, к концу 2024 года все же домучают. Не исключено, что в будущем, «перегибы» с котельной придется исправлять уже другим чиновникам и за другие бюджетные средства.