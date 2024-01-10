Горожане сталкиваются с трудностями при оплате проезда в троллейбусе

Петрозаводчане сталкиваются с трудностями при оплате проезда в троллейбусах. Обращения в связи с попаданием банковской карты в стоп-лист при оплате за проезд в троллейбусах поступают в ПМУП «Городской транспорт».

На предприятии напомнили, что оплата производится в системе «Сбертройка». Для устранения проблем нужно лично обратиться в службу поддержки «Сбертройки» по телефону 8 800 700 34 46, отправить сообщение на адрес support@sbertroika.ru, войти в личный кабинет на сайте lkp.sbertroika.ru

При обращении пассажиру нужно будет сообщить персональные данные и данные банковской карты. // фото «Петрозаводск говорит»