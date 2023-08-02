Не приехавший на концерт в Карелию Гарик Сукачев пошел на поправку

Самочувствие музыканта Гарика Сукачева улучшается. Об этом рассказал его друг Сергей Галанин, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, в конце прошлой недели Сукачев был госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья. В связи с этим он не смог приехать на концерт, который должен был пройти 29 июля в Рускеале (6+). В итоге это мероприятие прошло в формате «народного караоке» без участия исполнителя.

«Насколько я знаю, с самочувствием у него уже все в порядке»,

- сказал Галанин. При этом певец не в курсе насчет выписки Сукачева из больницы, поскольку в лечебном учреждении рок-музыкант отключил телефон. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev