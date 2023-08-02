02 августа 2023, 11:34
Россия

Ошпаренный кипятком дошкольник попал в реанимацию в Петербурге

В Северной столице мать причинила тяжелые травмы сыну, которого купала в тазике

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок получил тяжелые ожоги во время купания. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в Кировском районе города на два дня отключили горячую воду, и мать малыша купала его в тазике. Женщина перепутала ковшики и окатила ребенка кипятком.

Малыша экстренно госпитализировали и поместили в реанимацию. У него диагностированы ожоги различной степени тяжести 30% тела. За жизнь дошкольника борются врачи. // Фото: unsplash.com / Jennifer Lim Tamkican

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Санкт-Петербург
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ребенок
реанимация
купание