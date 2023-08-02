Ребенок утонул во время отдыха с друзьями в российском городе

В Пензе девятилетний мальчик утонул во время отдыха со сверстниками на диком пляже. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 30 июля ребенок с двумя друзьями находился на необорудованном пляже на реке Сура. Дети отдыхали без присмотра взрослых. Во время купания школьник ушел под воду и утонул.

1 августа тело мальчика достали из водоема. Для установления причины смерти назначена экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. // Фото «Петрозаводск говорит»