Красная рыба подешевела в России

В России на фоне хорошего вылова начали снижаться отпускные цены на горбушу. Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

Сейчас цены на красную рыбу находятся на уровне 230 рублей за килограмм. Это стало возможным благодаря тому, что в период с 12 июня по 25 июля было выловлено 258 тысяч тонн горбуши, в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период в минувшем году и на 43 процента больше, чем в 2021 году.

Отмечается, что в нынешний успешный сезон цена на горбушу снижается в 1,5 раза быстрее, чем это было в 2021 году. // Фото: unsplash.com / CA Creative