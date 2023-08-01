Россиян предупредили об опасности сна с мокрыми волосами

Дерматолог Дамира Айсина рассказала об опасности сна с мокрыми волосами. Слова специалиста приводит издание «МедикФорум».

Как отметила врач, подушка удерживает влагу на коже головы. Это провоцирует размножение бактерий и появление неприятного запаха. При этом, если наволочки меняются редко, люди могут столкнуться также с проблемой перхоти. Айсина объяснила, что жир, который выделяется на коже головы, приводит к шелушению.

Дерматолог уточнила, что мокрые волосы из-за трения о подушку также наиболее чувствительны к ломкости и возникновению секущихся концов. // Фото: unsplash.com / Davidcohen