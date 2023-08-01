Девочки пострадали от педофила в детском лагере в Анапе

В Краснодарском крае задержан 49-летний мужчина, которого подозревают в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, жертвами педофила стали две девочки, отдыхавшие в летнем детском лагере в Анапе. Подробности произошедшего не раскрываются.

Возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств случившегося. Ведется сбор доказательств. // Фото: unsplash.com / Danny G