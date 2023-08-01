Медузы отправили в больницы 13 человек в российском регионе

В Приморском крае 13 человек оказались в больницах после укуса медузы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным регионального Минздрава, такое количество пострадавших было госпитализировано за три дня. Жертвами медуз стали люди в возрасте от 17 до 66 лет. Они поступали в больницы с кашлем и болевым суставным синдромом.

Отмечается, что пострадавших от укусов медуз лечат в медучреждениях три-четыре дня, после чего отпускают домой. // Фото: unsplash.com / Marat Gilyadzinov